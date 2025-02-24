Роналду обратился к Усику: что сказал легендарный португалец
В минувшие выходные состоялся грандиозный вечер бокса в Саудовской Аравии. На спортивное шоу в Эр-Рияде, которое организовал Турки Аль аш-Шейх, приехал Александр Усик.
Затем украинский чемпион встретился с легендарным Криштиану Роналду на базе Аль-Насра. Спортсмены тепло пообщались и сделали совместные фотографии, сообщает 24 канал.
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Встреча двух легенд спорта
Легендарный португалец на своей странице в инстаграме опубликовал фотографии со встречи с украинским чемпионом. Криштиану Роналду обратился к Александру Усику.
Рад снова видеть тебя, чемпион,
– написал Роналду.
Роналду встретился с Усиком / Фото из инстаграма португальца
Также Александр Усик не оставил Криштиану Роналду без презента. Король хевивейта подарил великому португальцу футболку житомирского Полесья со своей подписью.
Напомним, что Александр Усик имеет действующий контракт с житомирским Полесьем. Украинский чемпион даже сыграл за "волков" в товарищеской игре и мечтает появиться на поле в матче против киевского Динамо.
Криштиану Роналду успешно выступает в Аль-Насри. Легендарный португальский нападающий забивает почти в каждой игре и уверенно шагает к заветной отметке в 1000 забитых мячей.