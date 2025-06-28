Обидчик украинца "отправил спать" соперника одним ударом: мощное видео
- Кристиан Мбилли победил Мацея Сулецкого нокаутом в бою за временный титул чемпиона WBC в суперсреднем весе.
- Мбилли ранее победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
В ночь на 28 июня в городе Квебек (Канада) состоялся грандиозный вечер бокса. В одном из поединков Кристиан Мбилли сражался против Мацея Сулецкого.
На кону боя между Мбилли и Сулецким стоял титул временного чемпиона мира WBC в суперсреднем весе. Поединок завершился досрочной победой французского боксера, сообщает 24 канал.
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Как завершился бой Мбилли – Сулецкий
Бой между Кристианом Мбилли и Мацеем Сулецким завершился довольно быстро. Француз был фаворитом поединка, что было видно с первых минут.
Под конец раунда Сулецкий полностью закрылся от Мбилли. В конце концов поляк пошел в контратаку и получил мощный апперкот от французского боксера. После чего Мацей уже не смог подняться.
Мбилли нокаутировал Сулецкого: смотрите видео
Напомним, что до этого Кристиан Мбилли дрался против Сергея Деревянченко. Тогда французский боксер победил украинца единогласным решением судей.
Мацей Сулецкий в последний раз дрался в январе 2025 года. Польский боксер отправил в нокаут Али Ахмедова в 10 раунде.