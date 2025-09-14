В ночь с 13 на 14 сентября состоялось историческое событие в мире бокса. В рамках спортивного шоу Сауль Альварес дрался против Теренса Кроуфорда.

Кроуфорд победил Альвареса в очном противостоянии. Леннокс Льюис на своей странице в соцсети Х отреагировал на историческую победу американского боксера, сообщает 24 канал.

Что сказал Льюис о победе Кроуфорда?

Легенда бокса отметил, что это был большой бой именитых боксеров. Также Леннокс Льюис поздравил Теренса Кроуфрода с исторической победой в поединке с Саулем Альваресом.

Огромное уважение Канело за то, что вышел против лучшего. Спасибо Турки за то, что подарил нам, фанатам бокса, бой, на который мы ждали,

– написал Льюис.

Напомним, что в андеркарде Альварес – Кроуфорд дрался Сергей Богачук. Украинец неожиданно уступил Брэндону Адамсу в реванше на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.

Почему победа Кроуфорда считается исторической?