Легенда бокса отреагировал на историческую победу Кроуфорда
- Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса в историческом боксерском поединке.
- Леннокс Льюис поздравил Кроуфорда с победой, отметив значимость боя.
В ночь с 13 на 14 сентября состоялось историческое событие в мире бокса. В рамках спортивного шоу Сауль Альварес дрался против Теренса Кроуфорда.
Кроуфорд победил Альвареса в очном противостоянии. Леннокс Льюис на своей странице в соцсети Х отреагировал на историческую победу американского боксера, сообщает 24 канал.
Что сказал Льюис о победе Кроуфорда?
Легенда бокса отметил, что это был большой бой именитых боксеров. Также Леннокс Льюис поздравил Теренса Кроуфрода с исторической победой в поединке с Саулем Альваресом.
Огромное уважение Канело за то, что вышел против лучшего. Спасибо Турки за то, что подарил нам, фанатам бокса, бой, на который мы ждали,
– написал Льюис.
Напомним, что в андеркарде Альварес – Кроуфорд дрался Сергей Богачук. Украинец неожиданно уступил Брэндону Адамсу в реванше на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе.
Почему победа Кроуфорда считается исторической?
Теренс Кроуфорд провел 42 поединка в профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения.
Американский боксер поднялся на два дивизиона для боя против мексиканца, которого победил в дебютном бою во втором среднем весе.
После победы на Саулем Альваресом Теренс Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.