В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9. В рамках шоу свой очередной бой провел Никита Крылов, который предал родную Украину.

Соперником бывшего украинского бойца Никиты Крылова стал представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Не успели зрители насладиться избиением нынешнего россиянина, как бой был закончен, пишет 24 Канал.

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Как Гуськов нокаутировал Крылова?

Уже в первом раунде Гуськов ударом правой повалил экс-украинца на настил и начал безжалостно уничтожать Крылова ударами в его лицо. Узбек едва не вырубил предателя Украины.

Видео, как Крылов проиграл Гуськову

Интересно, что карма преследует Крылова. Никита уже в двух боях под российским флагом проиграл нокаутом соперникам в первом раунде.

Следует вспомнить, что еще в 2015-м Крылов спокойно прогуливался по Киеву в спортивной форме с российским флагом. Боец неоднократно высказывал свое положительное отношение к ЛНР и ДНР, надеясь, что когда-нибудь получит их паспорта. По меньшей мере с 2020-го жил в Москве.

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