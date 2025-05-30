Известный тренер назвал последний бой в карьере Усика

Уже 19 июля Александр Усик и Даниэль Дюбуа встретятся в реванше. Мегафайт состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Тренер Диллиана Уайта поделился своими мыслями перед данным реваншем Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Ксавье Миллер не может дать уверенно прогноза на мегафайт из-за своей предвзятости, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Какой совет Усику дал Миллер

Однако по мнению наставника, Дюбуа находится на подъеме и пике карьеры. Это период, когда Даниэль считает, что может одолеть на своем пути любого соперника. При этом Миллер сравнил Усика с легендарным Эвандером Холифилдом.

Авторитетный коуч сделал совет непобедимому украинцу, который касается окончания карьеры.

Лично я думаю, что после этого боя ему стоит завершать карьеру. Он провел великолепную карьеру. Разница между ним и Холифилдом в том, что, я считаю, Усик уйдет вовремя, а Эвандер задержался слишком долго. Поэтому я бы хотел видеть, как Усик уйдет после этого боя. Я с нетерпением жду поединка, хотя и не могу сделать прогноза, потому что это будет несправедливо – я предвзят,

– заявил Миллер.

Отметим, что первый бой остался за Усиком. Александр победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Также по ходу пятой 3-минутки Даниэль пробил ниже пояса украинцу и отправил его на канвас ринга.

Добавим, что на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Этим званием владел Александр после первой победы над Тайсоном Фьюри в мае прошлого года. После чего потерял звание после сознательного отказа от пояса IBF, которым теперь владеет "Динамит". Сейчас за спиной Усика 23 победных боя (14 – нокаутом).