Кто лучше – братья Кличко или Усик: известный сайт дал неожиданный ответ

Фанаты бокса часто сравнивают достижения Александра Усика и братьев Кличко. Каждый из бойцов имеет в своем послужном списке уникальные рекорды, которые вряд ли кто-то сможет повторить.

Однако в рейтинге спортивного вебсайта BoxRec лучших боксеров супертяжелого веса за всю историю братья Кличко до сих пор остаются лучше Усика. Интересно, что все трое украинцев входят в топ-20.

Братья Кличко или Усик: кто лучше?

В соответствующем рейтинге бывший чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Владимир Кличко занимает 8 место. Профессиональная карьера боксера длилась с 1996 до 2017 года, во время которой Владимир выиграл 64 боя (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений.

Виталий Кличко, карьера которого длилась с 1996 до 2012 года, занимает 12 место в рейтинге лучших тяжеловесов планеты. Бывший чемпион мира по версии WBC провел 47 поединков, в которых одержал 45 побед. В пассиве Кличко-старшего только два поражения:

первое – Крису Берду, когда украинец получил травму плеча и не смог продолжить бой;

второе – Ленноксу Льюису, когда рефери остановил бой из-за тяжелого рассечения у Виталия.

Что касается Александра Усика, то трехкратный абсолютный чемпион мира занимает 17 место. Следует отметить, что Усик – единственный представитель в топ-20, который является действующим боксером, когда остальные уже "повесили перчатки на гвоздь".

Как свидетельствуют данные ESPN, в супертяжелом весе Усик провел 8 поединков и все выиграл. Одним из крупнейших достижений боксера является то, что он стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, который объединил все 4 титула – WBC, WBO, WBA и IBF.

Список лучших боксеров мира в супертяжелом весе

1. Джо Луис

2. Мухаммед Али

3. Джин Тани

4. Эззард Чарльз

5. Леннокс Льюис

6. Флойд Паттерсон

7. Рокки Марчиано

8. Владимир Кличко

9. Джек Демпси

10. Эвандер Холифилд

11. Ларри Холмс

12. Виталий Кличко

..

17. Александр Усик

Какие рекорды у братьев Кличко?