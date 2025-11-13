Не видел ничего подобного: влиятельный промоутер назвал лучшего боксера в мире

Боб Арум уже долго в боксе и имеет большой опыт. Влиятельный промоутер высказался относительно современных боксеров.

В частности, Арум назвал лучшего боксера в мире. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Кого Арум выбрал лучшим боксером мира?

Боб Арум одобрительно высказался о своем клиенте Наою Иноуэ. Промоутер считает японского боксера лучшим боксером в мире.

Иноуэ – не просто лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории. Иноуэ – лучший боец, которого я когда-либо видел, независимо от веса или любых других факторов. За почти 60 лет в боксе я никогда не видел ничего подобного Иноуэ,

– сказал Арум.

Ранее Майк Тайсон в интервью Hard Rock Bet высказался об Александре Усике. Он назвал украинского боксера лучшим в своем поколении.

Что известно об Иноуэ?

Наоя Иноуэ за свою карьеру провел 31 поединок в профессиональном ринге. В его активе 31 победа и ни одного поражения.

Кроме того, японский боксер является абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.

Последний раз Иноуэ дрался в сентябре 2025 года. Тогда он победил Муроджона Ахмадалиева.

