Бывший чемпион мира решительно назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
- Шеннон Бриггс назвал Александра Усика фаворитом реванша против Даниэля Дюбуа.
- Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Совсем скоро фанаты узнают имя следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Александр Усик может во второй раз собрать все пояса в хевивейте, тогда как для Даниэля Дюбуа, это первая возможность.
Адский реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения масштабного боксерского шоу легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. Эксперты и фаны постоянно пытаются спрогнозировать результат поединка.
Читайте также "Новый Майк Тайсон" сделал прогноз на адский реванш Усик – Дюбуа
Кто победит в реванше
Шеннон Бриггс назвал Александра Усика фаворитом реванша против Даниэля Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.
Также американский экс-боксер, не задумываясь, назвал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бриггс считает, что это украинский чемпион.
Мне нравится Усик,
– сказал Бриггс.
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся во Вроцлаве в 2023 году. Поединок завершился победой украинского чемпиона техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее Дюк Маккензи сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа. Бывший чемпион мира выделил прогресс британского боксера.