Бывший чемпион мира решительно назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Совсем скоро фанаты узнают имя следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Александр Усик может во второй раз собрать все пояса в хевивейте, тогда как для Даниэля Дюбуа, это первая возможность.

Адский реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения масштабного боксерского шоу легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. Эксперты и фаны постоянно пытаются спрогнозировать результат поединка.

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Кто победит в реванше

Шеннон Бриггс назвал Александра Усика фаворитом реванша против Даниэля Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

Также американский экс-боксер, не задумываясь, назвал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бриггс считает, что это украинский чемпион.

Мне нравится Усик,

– сказал Бриггс.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся во Вроцлаве в 2023 году. Поединок завершился победой украинского чемпиона техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Дюк Маккензи сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа. Бывший чемпион мира выделил прогресс британского боксера.