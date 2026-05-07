Продвигает карьеру Фьюри, занимаеться организацией поединков Усика: кто такой Турки Аль-Шейх

В последнее время в мире бокса очень часто всплывает имя и фамилия Турки Аль-Шейха. Он организует боксерские поединки высшего сорта, в частности, участвовал и в противостоянии Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Турки Аль-аш Шейх является советником при Королевском дворе Саудовской Аравии и фактически исполняет обязанности министра спорта страны, сообщает 24 Канал. Кроме того, он занимает должность главы Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии.

Кто такой Турки Аль-аш Шейх?

Турки Аль-аш Шейх, как ответственному за проведение развлечений на территории Саудовской Аравии, приписывают организацию важнейших событий в стране, в частности, и спортивное возрождение страны. Фактически благодаря ему в стране появился огромный интерес к футболу, ведь в Саудовскую Аравию за огромные деньги приезжают играть мировые звезды, он привлечен к организации чемпионата мира по футболу в 2024 году.

Он и сам причастен к футболу, потому что в 2019 году стал владельцем испанского футбольного клуба "Альмерия". А до этого в течение года он владел египетским футбольным клубом "Пирамидс". В свое время в интервью ESPN он заявлял, что планирует исправить "сломанный бокс".

Сам Турки Аль-аш Шейх окончил Колледж безопасности. Он получил сертификаты по криминологии, расследований, управления рисками и общего менеджмента. Он работал в правительственных секторах, в министерстве внутренних дел. В 2017 году его повысили до королевского советника в ранге министра.

Что удалось Турки Аль-аш Шейху в боксе?

Именно благодаря Турки Аль-аш Шейху саудовский крупнейший город Эр-Рияд принимал крупные боксерские поединки. С 2024 года саудовский функционер стал одним из самых влиятельных людей в мировом боксе. Он организовал, в частности, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Между прочим, он был одним из первых, кто забросил в сеть сообщение о том, что Александр Усик может провести бой с кикбоксером Рико Верховеном. Правда, тогда он сообщал о том, что 6 раундов противостояния могут пройти по боксерским правилам, а 6 раундов – по кикбоксерским.

Какие отношения Турки Аль-аш Шейха с ведущими боксерами?

Турки Аль-аш Шейх имеет деловые отношения со многими звездами мирового бокса. В частности, с Александром Усиком. После боя против Тайсона Фьюри, состоявшегося именно в Саудовской Аравии в 2024 году, сейчас Турки Аль-аш Шейх пытается организовать следующий бой для украинца.

Например, он занимается переговорами между командами Александра Усика и Агита Кабаела для проведения боя между чемпионами. Кроме того, недавно он заявил, что хочет организовать бой между Усиком и Бенавидесом, который уже сейчас называют "мегапоединком" 2027 года.

Саудовский чиновник также активно сотрудничает с британским боксером Тайсоном Фьюри. В частности, он помогает спортсмену организовать финансово выгодные поединки. Фьюри является одним из ключевых персонажей боксерских шоу в Саудовской Аравии, за которые платят большие деньги.

Именно ему приписывают то, что он смог убедить Тайсона Фьюри вернуться на ринг после двух поражений Александру Усику. Собственно, британец уже провел бой против россиянина Махмудова, которого успешно победил. А сейчас Турки пытается организовать бой между Фьюри и Джошуа, который обещает быть очень зрелищным и которого ждут не только в Великобритании и во всем мире.

