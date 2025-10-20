Рикки Хаттон должен был вернуться в ринг в начале декабря 2025 года. Однако совершил самоубийство, 14 сентября его холодное тело нашли в собственном доме.

Легенда бокса должен был выйти в ринг против боксера из ОАЭ Эйси Дахи, но сократил себе век. Из-за этого самоубийства вечер бокса в Дубае был перенесен, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Кто заменит погибшего Хаттона на вечере бокса в Дубае?

Боксерское шоу перенеслось на 13 февраля 2026 года. Стало известно, кто Рикки Хаттона заменит в противостоянии против Дахи. Соперником станет бывший чемпион мира Келл Брук. Британец вернется в ринг впервые за три года, чтобы почтить память своего погибшего земляка Хаттона.

Боксеры подерутся за пояс WBC.

Отметим, что в андеркарде вечера бокса зрители также увидят бои местных боксеров против соперников из Манчестера. Мероприятие будет полностью посвящено памяти Рикки Хаттона.

Пэрис Фьюри, жена Тайсона, откровенно рассказала, как смерть Хаттона повлияла на ее мужа. По ее словам, "Цыганский король" принял близко к сердцу внезапную гибель земляка.

Что известно о Келле Бруке?