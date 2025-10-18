Тело Рикки Хаттона было найдено в его доме. Лишь через месяц после смерти стало известно, что легендарный боксер покончил с собой. Пэрис Фьюри, жена Тайсона, рассказала, как ее муж отреагировал на смерть близкого для него человека, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал This Morning.

Как смерть Хаттона повлияла на Фьюри?

Возлюбленная "Цыганского короля" рассказала, как смерть Хаттона повлияла на Тайсона. Пэрис вспомнила, что в прошлом у ее мужа также были проблемы, он переживал тяжелый период в своей жизни. Поэтому такая ужасная потеря Рикки негативно повлияла на Фьюри.

В то же время это самоубийство Хаттона открыло глаза Фьюри на то, что может произойти с тобой дома, если не говорить о своих проблемах, не ища помощи от людей.

Он услышал об этом и упал духом на 3 – 4 дня. В течение этого периода ему было трудно, но он оправился. Это открыло ему глаза на то, что может произойти дома, и что всегда нужно разговаривать с людьми, знаете, искать помощи, совета. И он говорил мне о своих чувствах, потому что это была большая трагедия. Его любили так много людей. И это повлияло на Тайсона, потому что у него были личные отношения с Рикки, особенно в плане бокса – они тренировались, у них были свои маленькие глупые шутки. Они ладили, они оба из Манчестера,

– откровенно рассказала жена Тайсона.

Напомним, что у Фьюри были проблемы с наркотиками и алкоголем, а также Тайсон находился в глубокой депрессии. Именно из-за этих факторов британец отказался от реванша против Владимира Кличко, которого победил в 2015-м.

Что известно о смерти Рикки Хаттона?