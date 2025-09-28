Манчестер Сити сыграл против Бернли в 6-м туре АПЛ 2025/2026. Болельщики "горожан" в честь Рикки Хаттона устроили перфоманс в память о Рикки Хаттоне, сообщает 24 канал со ссылкой на 1894.
Как фаны МанСити почтили Хаттона?
Фанаты Манчестер Сити развернули большой баннер в честь легендарного боксера из Великобритании. На плакате было изображено Рикки Хаттона и надпись – "Народный чемпион".
Фаны МанСити вывесили баннер в честь Хаттона: смотрите видео
Отметим, что Sky Sports сообщило, когда состоятся похороны Рикки Хаттона. Легенду британского бокса похоронят 10 октября, прощание пройдет в Манчестерском соборе.
Что известно о смерти Хаттона?
Рикки Хаттон умер 14 сентября 2025 года. Бывшего чемпиона мира нашли мертвым в собственном особняке в Манчестере.
В полиция не раскрывали деталей смерти. Однако известно, что правоохранительные органы не считают трагическое событие подозрительным.
Александр Усик отреагировал на смерть Рикки Хаттона. Украинский чемпион попрощался с легендой.