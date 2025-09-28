Манчестер Сіті зіграв проти Бернлі в 6-му турі АПЛ 2025/2026. Вболівальники "містян" на честь Ріккі Хаттона влаштували перфоманс у пам'ять Ріккі Хаттону, повідомляє 24 канал із посиланням на 1894.
Як фани МанСіті вшанували Хаттона?
Фанати Манчестер Сіті розвернули великий банер на честь легендарного боксера з Великої Британії. На плакаті було зображено Ріккі Хаттона та напис – "Народний чемпіон".
Фани МанСіті вивісили банер на честь Хаттона: дивіться відео
Відзначимо, що Sky Sports повідомило, коли відбудеться похорон Ріккі Хаттона. Легенду британського боксу поховають 10 жовтня, прощання пройде у Манчестерському соборі.
Що відомо про смерть Хаттона?
Ріккі Хаттон помер 14 вересня 2025 року. Колишнього чемпіона світу знайшли мертвим у власному особняку в Манчестері.
У поліція не розкривали деталей смерті. Проте відомо, що правоохоронні органи не вважають трагічну подію підозрілою.
Олександр Усик відреагував на смерть Ріккі Хаттона. Український чемпіон попрощався з легендою.