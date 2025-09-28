Манчестер Сіті зіграв проти Бернлі в 6-му турі АПЛ 2025/2026. Вболівальники "містян" на честь Ріккі Хаттона влаштували перфоманс у пам'ять Ріккі Хаттону, повідомляє 24 канал із посиланням на 1894.

Читайте також Несподівано зупинилось серце боксера з Гани: 10 днів перед смертю він програв нокаутом

Як фани МанСіті вшанували Хаттона?

Фанати Манчестер Сіті розвернули великий банер на честь легендарного боксера з Великої Британії. На плакаті було зображено Ріккі Хаттона та напис – "Народний чемпіон".

Фани МанСіті вивісили банер на честь Хаттона: дивіться відео

Відзначимо, що Sky Sports повідомило, коли відбудеться похорон Ріккі Хаттона. Легенду британського боксу поховають 10 жовтня, прощання пройде у Манчестерському соборі.

Що відомо про смерть Хаттона?