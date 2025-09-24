Боксер із Гани виступав у напівважкій вазі. Серце Ернеста Акуші перестало битись 23 вересня, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт WBC.

Дивіться також Як українець скривдив Ріккі Хаттона у його останньому бою в кар'єрі: архівне відео

Коли помер Ернест Акуші?

За день до смерті боксер відчув себе погано та сильно нездужав. Уночі його самопочуття погіршилось, а на ранок Акуші раптово помер. Йому було лише 32 роки.

За 10 днів до своєї смерті Ернест виходив у ринг. 12 вересня Акуші побився проти Джейкоба Діксона. На жаль, Ернест програв супернику за усіма "статтями" та зазнав поразки технічним нокаутом у 8-му раунді.

Що відомо про Ернеста Акуші?

Дебютував на профі-рингу у 2019-му.

Відтоді провів шість переможних боїв (5 – нокаутом) та зазнав однієї поразки (дані BoxRec).

Отримав прізвисько "Бахубалі" на честь воїна із популярного індійського фільму.

Нагадаємо, що 14 вересня несподівано обірвалось життя легендарного колишнього боксера Ріккі Хаттона. Про смерть британця повідомило видання talkSPORT. Його знайшли мертвим у власному будинку. Згодом стало відомо, що Хаттон мав декілька невдалих спроб покінчити життя самогубством.

Відомий тренер Тедді Атлас вшанував Ріккі Хаттона, підкресливши його рішучість і чесність на рингу.