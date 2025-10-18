Тіло Ріккі Хаттона було знайдемо у його домі. Лише через місяць після смерті стало відомо, що легендарний боксер наклав на себе руки. Періс Ф'юрі, дружина Тайсона, розповіла, як її чоловік відреагував на смерть близької для нього людини, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал This Morning.

Як смерть Хаттона вплинула на Ф'юрі?

Кохана "Циганського короля" розповіла, як смерть Хаттона вплинула на Тайсона. Періс пригадала, що у минулому у її чоловіка також були проблеми, він переживав важкий період у своєму житті. Тому така жахлива втрата Ріккі негативно вплинула на Ф'юрі.

Водночас це самогубство Хаттона відкрило очі Ф'юрі на те, що може статись із тобою вдома, якщо не говорити про свої проблеми, не шукаючи допомоги від людей.

Він почув про це і занепав духом на 3 – 4 дні. Протягом цього періоду йому було важко, але він оговтався. Це відкрило йому очі на те, що може статися вдома, і що завжди потрібно розмовляти з людьми, знаєте, шукати допомоги, поради. І він говорив мені про свої почуття, бо це була велика трагедія. Його любили так багато людей. І це вплинуло на Тайсона, тому що у нього були особисті стосунки з Ріккі, особливо в плані боксу – вони тренувались, у них були свої маленькі дурні жарти. Вони ладнали, вони обидва з Манчестера,

– відверто розповіла дружина Тайсона.

Нагадаємо, що у Ф'юрі були проблеми із наркотиками та алкоголем, а також Тайсон перебував у глибокій депресії. Саме через ці фактори британець відмовився від реваншу проти Володимира Кличка, якого переміг у 2015-му.

Що відомо про смерть Ріккі Хаттона?