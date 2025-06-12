Непобедимый украинский боксер проведет бой в андеркарде реванша Усик –Дюбуа
- Определилась дата следующего боя Даниэля Лапина.
- На кону поединка будут стоять титула украинского боксера.
- Лапин имеет 11 побед, из которых 4 нокаутом.
- Запланированный бой Лапина на 12 апреля против Роберта Рача был отменен из-за травмы украинского боксера.
Определилась дата следующего боя Даниэля Лапина. Украинский боксер подерется в андеркарде реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа.
19 июля 2025 года Даниэль Лапин официально вернется в ринг. Украинский чемпион мира встретится с представителем Великобритании Льюисом Эдмондсоном, сообщает 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.
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Дата и место следующего боя Даниэля Лапина
В профессиональном ринге сойдутся два непобедимых до сих пор боксера. На кону боя будут стоять титулы IBF Intercontinental и WBA Continental, которыми владеет украинец.
Лапин – Эдмондсон / Фото Queensberry Promotions
Отметим, что следующий соперник Лапина оформил в профессионалах 11 побед (3 – нокаутом). У Лапина также 11 побед (4 – нокаутом). Последний раз украинский боксер выходил в ринг как раз в андеркарде реванша Усика против Тайсона Фьюри в декабре прошлого года. Лапин победил француза Дилана Колина.
К слову. Даниэль Лапин должен был вернуться в ринг 12 апреля. Однако его запланированный бой против Роберта Рача был отменен. Причина – травма украинского боксера.
Также в андеркарде реванша Усик – Дюбуа поединок проведут бывший чемпион мира Лоуренс Околи и чемпион мира по версии WBC в бриджервейте Кевин Лерена.