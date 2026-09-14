Помимо работы в команде Усика, Лапин является соучредителем и генеральным директором платформы Ready to Fight. В комментарии для 24 Канала он отреагировал на включение в престижный рейтинг и рассказал, что для него значит это признание.

Как в команде Усика отреагировали на признание и попадание в рейтинг

Лапин подчеркнул, что воспринимает это как высокую оценку результатов всей команды и ее системной деятельности в боксерской индустрии.

Мы с благодарностью воспринимаем это как оценку работы всей нашей большой команды и признание системной деятельности в боксерской индустрии – от спортивно-управленческой структуры Team Usyk до развития проектов Ready to Fight и Usyk-17 Promotions,

– отметил он.

По его словам, команда не планирует останавливаться на достигнутом и продолжит развивать свои проекты.

Впереди еще много работы, а наша главная задача – сделать каждое из этих направлений сильнее и заметнее на международном уровне,

– добавил Лапин.

Чем сейчас занимаются Усик и Лапин

Усик продолжает подготовку к возможному финальному поединку в профессиональной карьере. Его потенциальным соперником является американский боксер Деонтей Уайлдер.

Команда украинца уже работает над организацией этого противостояния, которое планируется провести в марте 2027 года в США. По словам директора команды Лапина, бой с Уайлдером может стать для Усика своеобразным "последним танцем" (Last Dance) и завершить выступления на профессиональном ринге.

В то же время в последние недели все активнее обсуждается возможность третьей встречи Усика с британцем Тайсоном Фьюри. Сам "Цыганский король" публично бросил вызов украинцу, намекнув, что работа над потенциальной трилогией уже ведется.

Свой предыдущий поединок Усик провел 23 мая в Египте, у пирамид Гизы. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом над известным кикбоксером Рико Верховеном.