Бывший боксер вспомнил, что Виталий Кличко стал его последним соперником в профессиональной карьере. Леннокс Льюис заверил, что дал "добро" на бой за 10 дней до него и заявил, какой чемпион решится выйти на встречу против главного претендента в такой короткой весточке, передает 24 Канал со ссылкой на аккаунт Льюиса в соцсети Х.

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Почему Льюис отказался от реванша против Кличко?

Льюис признался, почему решил отказаться от реванша против Виталия Кличко., хотя после первого боя пообещал дать второй шанс украинцу.

Я серьезно рассматривал реванш, но в конце концов решил придерживаться первоначального плана – я уже тогда думал о семье и жизни без бокса. Виталий впоследствии стал великим чемпионом. А я понимал, время не на моей стороне,

– сказал Леннокс.

Напомним, что 21 июня 2003 года Льюис разделил ринг с Кличко-старшим. Их бой длился половину от всех раундов (шесть). Врач не позволил Виталию продолжить бой из-за серьезного рассечения над глазом. Рефери отдал победу техническим нокаутом Ленноксу. Самое обидное то, что на момент остановки боя украинец побеждал по подсчетам судей.

К слову. Недавно Льюис предположил, как бы закончился его лобовой бой против Александра Усика.

Отметим, что после этого поединка Кличко-старший больше никогда не проигрывал. После битвы с Ленноксом Виталий провел еще 13 встреч. Последним соперником Кличко стал немец Мануэль Чарр. В Москве Кличко победил техническим нокаутом уже в 4-м раунде.