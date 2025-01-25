Легенда бокса спрогнозировал, смог ли бы Усик победить Майка Тайсона

Александр Усик и Майк Тайсон одни из лучших боксеров в истории. Оба доказали свое величие яркими выступлениями на профессиональном ринге.

Леннокс Льюис поделился мыслями относительно "Железного Майка" и украинского чемпиона. Легенда бокса спрогнозировал, как бы завершился бой двух эпохальных спортсменов, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Победитель боя Усик – Тайсон

Бывший британский боксер поделился мыслями относительно гипотетического поединка между Александром Усиком и праймовым Майком Тайсоном. Леннокс Льюис выбрал победителем "Железного Майка".

Как бы завершился бой между Майком Тайсоном и Александром Усиком? Победой Майка Тайсона,

– ответил Льюис.

Напомним, что "Железный Майк" что в конце прошлого года вернулся в ринг и провел бой с Джейком Полом. Американец уступил скандальному блогеру решением судей.

Александр Усик 21 декабря 2024 года встречался в адской битве с Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион не только защитил чемпионские пояса, но и получил звание Короля хевивейта, оставаясь непобежденным.