Соперника Радченко высказался относительно поединка против украинца. Кевин Лерена заявил, что зрители увидят зрелищный бой, сообщает 24 канал со ссылкой на IOL.

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Лерена о бое против Радченко

Кевин Лерена выразил волнение перед поединком, ведь это первый титульный бой, который состоится в Южной Африке. Чемпион мира отметил, что он провел тяжелую подготовку и готов отдать все силы на ринге.

Меня ждет серьезная задача, ведь Сергей Радченко – очень сильный украинский боксер. Однако на ринге болельщики увидят настоящее зрелище. Я никогда не жалею себя и полностью выкладываюсь на тренировках,

– сказал Лерена.

Напомним, что Кевин Лерена в последнем поединке уступил Джастису Хуне. После чего он получил повышение в статусе и стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBC.

К слову. Бой между Сергеем Радченко и Кевином Лереной состоится 1 мая 2025 года в Южной Африке.

Сергей Радченко сейчас имеет победную серию из четырех боев. В августе прошлого года украинский боксер одолел серба Андрея Пешича.