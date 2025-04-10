Суперника Радченка висловився стосовно поєдинку проти українця. Кевін Лерена заявив, що глядачі побачать видовищний бій, повідомляє 24 канал із посиланням на IOL.

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Лерена про бій проти Радченка

Кевін Лерена висловив хвилювання перед поєдинком, адже це перший титульний бій, який відбудеться в Південній Африці. Чемпіон світу зазначив, що він провів важку підготовку та готовий віддати всі сили на рингу.

На мене чекає серйозне завдання, адже Сергій Радченко – дуже сильний український боксер. Проте на рингу вболівальники побачать справжнє видовище. Я ніколи не шкодую себе і повністю викладаюся на тренуваннях,

– сказав Лерена.

Нагадаємо, що Кевін Лерена в останньому поєдинку поступився Джастісу Хуні. Після чого він отримав підвищення у статусі та став володарем титулу чемпіона світу за версією WBC.

До слова. Бій між Сергієм Радченком та Кевіном Лереною відбудеться 1 травня 2025 року у Південній Африці.

Сергій Радченко наразі має переможну серію із чотирьох боїв. У серпні минулого року український боксер здолав серба Андрія Пешича.