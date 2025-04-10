Чемпион мира расхвалил украинского боксера перед очным противостоянием

Совсем скоро Сергей Радченко вернется в профессиональный ринг. Украинский боксер сразится против чемпиона мира Кевина Лерены.

Соперника Радченко высказался относительно поединка против украинца. Кевин Лерена заявил, что зрители увидят зрелищный бой, сообщает 24 канал со ссылкой на IOL.

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Лерена о бое против Радченко

Кевин Лерена выразил волнение перед поединком, ведь это первый титульный бой, который состоится в Южной Африке. Чемпион мира отметил, что он провел тяжелую подготовку и готов отдать все силы на ринге.

Меня ждет серьезная задача, ведь Сергей Радченко – очень сильный украинский боксер. Однако на ринге болельщики увидят настоящее зрелище. Я никогда не жалею себя и полностью выкладываюсь на тренировках,

– сказал Лерена.

Напомним, что Кевин Лерена в последнем поединке уступил Джастису Хуне. После чего он получил повышение в статусе и стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBC.

К слову. Бой между Сергеем Радченко и Кевином Лереной состоится 1 мая 2025 года в Южной Африке.

Сергей Радченко сейчас имеет победную серию из четырех боев. В августе прошлого года украинский боксер одолел серба Андрея Пешича.