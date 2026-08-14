Отец Девина, Билл Хейни, неожиданно вспомнил об этом поединке на своей странице в социальной сети Х. Он уже не впервые упоминает бой сына против Василия Ломаченко, поскольку считает его самой большой победой в карьере Хейни.

Что на этот раз Билл Хейни сказал о бою сына против Василия Ломаченко

Билл Хейни отметил, что это был бой Дибо против Хай-тека. Некоторые скажут, что дело в размере. И именно поэтому мой сын победил.

Я же знаю, что дело в мастерстве,

– отметил отец Девина Хейни.

Ранее он сравнивал другой поединок своего сына против Шакура Стивенсона с противостоянием с Василием Ломаченко. Тогда многие называли этот бой Хейни легкой прогулкой для него. И отец Девина соглашался с этим утверждением и говорил, что поединок с Василием Ломаченко был значительно тяжелее.

Каким был бой между Ломаченко и Хейни

Боксерский поединок между Ломаченко и Хейни состоялся в мае 2023 года в Лас-Вегасе. Поединок длился все 12 раундов в довольно высоком темпе. Хейни владел инициативой в первой половине боя, Ломаченко – во второй. И вердикт судей о единогласной победе Хейни вызвал немалый резонанс в мире бокса.

Поражение очень сильно повлияло на украинца эмоционально. Он хотел завершить карьеру. Однако его отец и тренер убедили его не делать этого. Через год Василий провел чемпионский бой за титул IBF против Камбососа, выиграл его, однако еще через год все же завершил карьеру, чтобы в итоге вернуться в 2026 году.