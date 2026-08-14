Батько Девіна Білл Хейні несподівано пригадав цей поєдинок на своїй сторінці в соцмережі Х. Він уже не вперше згадує бій сина проти Василя Ломаченка, бо вважає це найбільшою перемогою в кар'єрі Хейні.

Що цього разу Білл Хейні сказав про бій сина проти Василя Ломаченка

Білл Хейні зазначив, що це був бій Дібо проти Хай-тека. Дехто скаже, що справа в розмірі. І саме через це мій син переміг.

Я ж знаю, що справа в майстерності,

– зауважив батька Девіна Хейні.

Раніше він порівнював інший поєдинок свого сина проти Шакура Стівенсона з протистоянням із Василем Ломаченком. Тоді багато хто називав цей бій Хейні легкою прогулянкою для нього. І батько Девіна був згоден із цією тезою та говорив, що поєдинок із Василем Ломаченком був значно важчим.

Яким був бій між Ломаченком і Хейні

Боксерський поєдинок між Ломаченком і Хейні відбувся в травні 2023 року в Лас-Вегасі. Поєдинок тривав усі 12 раундів у доволі високому темпі. Хейні володів ініціативою в першій половині бою, Ломаченко – в другій. І вердикт суддів про одноголосну перемогу Хейні викликав чималий резонанс у світі боксу.

Поразка дуже сильно емоційно вплинула на українця. Він хотів завершити кар'єру. Однак його батько та тренер переконав не робити цього. За рік Василь провів чемпіонський бій за титул IBF проти Камбососа, виграв його, а за рік усе ж завершив кар'єру, аби в підсумку повернутись у 2026 році.