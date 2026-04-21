Экс-чемпион мира попал в серьезную передрягу: он хотел выйти против Усика
- Лоуренс Околи, известный боксер, сдал положительный допинг-тест перед боем с Тони Йокой, что привело к отмене поединка.
- Околи рискует получить дисквалификацию, которая может поставить под угрозу его карьеру, но он уверяет, что будет сотрудничать с органами для оправдания.
Известный боксер Лоуренс Околи попал в допинг-скандал. Спортсмен не прошел антидопинговый тест перед запланированным боем против Тони Йоки, который должен был состояться 25 апреля.
О том, что Околи сдал положительный допинг-тест, сообщила промоутерская компания Околи Queensberry Promotions. Больше деталей в компании Фрэнка Уоррена по проверке боксера не предоставили.
Что известно о допинге Околи?
"Прошлой ночью Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) проинформировала Queensberry, что Лоуренс Околи сдал положительный тест на допинг перед боксерским шоу в Париже в эту субботу. Дальнейшая информация о мероприятии будет предоставлена в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Околи, рекорд которого на профи-ринге составляет 23 победы и одно поражение, должен был драться с олимпийским чемпионом Тони Йокой в Париже. Как отмечает Sky Sports, это был решающий бой для карьеры лондонца.
Лоуренс, который занимал первое место в рейтинге WBC, надеялся получить шанс побороться за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Теперь бой с Йокой отменен, и Околи придется попытаться оправдать себя.
Что Околи сказал в свою защиту?
33-летний спортсмен, который стремится к бою с Александром Усиком, отреагировал на ситуацию в своем инстаграме, заверив, что будет сотрудничать со всеми соответствующими органами. Лоуренс, который был чемпионом мира в двух весовых категориях, уверен, что его оправдают.
Он также добавил, что не будет давать никаких дополнительных комментариев относительно инцидента.
Прежде чем кто-то начнет строить мрачные догадки: после травмы бицепса, полученной мной в прошлом году, во время этого сбора я получил травму локтя на той же руке. Я прошел курс лечения, и вот мы здесь. Я искренне надеюсь, что здравый смысл возьмет верх,
– заявил спортсмен.
Какая дисквалификация может ждать Околи?
Нарушение антидопинговых правил обычно влечет за собой серьезное наказание, а многолетняя дисквалификация может поставить крест на карьере спортсмена.
Например, в 2025 году российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин получил четыре года дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Как сообщила пресс-служба Международного агентства по допинг-тестированию (ITA), отстранение боксера продлится до 20 октября 2028 года.
Впрочем, есть другие случаи, где боксеров оправдывали. Так, с британского боксера Диллиана Уайта сняли обвинения в применении допинга. Как писал Sky Sports, эксперты пришли к выводу, что запрещенное вещество попало в организм британца случайно через загрязненную пищевую добавку.