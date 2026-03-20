Потенциальным соперником Усика может стать Лоуренс Околи или Тони Йока. Об этом сказал промоутер Фрэнк Уоррен во время подкаста на ютуб-канале Frank Warren's Queensberry Promotions.

Кто может стать соперником Усика?

Околи и Йока встретятся в поединке уже 25 апреля. По словам промоутера, победитель противостояния будет претендовать на бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Усиком. Он также напомнил, что Околи возглавляет рейтинг WBC.

Поэтому победитель боя Околи – Йока будет в отличной позиции, чтобы драться с Усиком, когда он начнет проводить обязательные защиты,

– сказал Уоррен.

Обратите внимание. Следующий бой Усика состоится 23 мая. В Гизе 39-летний спортсмен проведет добровольную защиту пояса WBC против Рико Верховена.

Недавно Усик анонсировал, что проведет до завершения карьеры три поединка – против Верховена, победителя противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, а также Тайсона Фьюри.

Однако в планы чемпиона мира может вмешаться не только Околи или Йока, а также обладатель временно пояса WBC Агит Кабаел. Ранее была информация, что Усик потеряет титул WBC, если не проведет обязательную защиту пояса.

По Кабаела, то непобедимый немецкий боксер возмутился из-за планов украинца и надеется, что WBC станет на его сторону.

