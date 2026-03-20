Потенциальным соперником Усика может стать Лоуренс Околи или Тони Йока. Об этом сказал промоутер Фрэнк Уоррен во время подкаста на ютуб-канале Frank Warren's Queensberry Promotions.
Околи и Йока встретятся в поединке уже 25 апреля. По словам промоутера, победитель противостояния будет претендовать на бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Усиком. Он также напомнил, что Околи возглавляет рейтинг WBC.
Поэтому победитель боя Околи – Йока будет в отличной позиции, чтобы драться с Усиком, когда он начнет проводить обязательные защиты,
– сказал Уоррен.
Обратите внимание. Следующий бой Усика состоится 23 мая. В Гизе 39-летний спортсмен проведет добровольную защиту пояса WBC против Рико Верховена.
Недавно Усик анонсировал, что проведет до завершения карьеры три поединка – против Верховена, победителя противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, а также Тайсона Фьюри.
Однако в планы чемпиона мира может вмешаться не только Околи или Йока, а также обладатель временно пояса WBC Агит Кабаел. Ранее была информация, что Усик потеряет титул WBC, если не проведет обязательную защиту пояса.
По Кабаела, то непобедимый немецкий боксер возмутился из-за планов украинца и надеется, что WBC станет на его сторону.
Околи и Йока несмотря на одинаковый возраст имеют разные карьеры. Так, 33-летний Йока имел успешную карьеру на любительском уровне, выиграв "золото" олимпийских игр и чемпионата мира.
Хотя француза в 2018 году признали "проспектом" года, он не смог добраться до чемпионских поясов на профи-ринге. По данным BoxRec, на счету Тони 18 боев, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения.
В то же время его ровесник из Британии Околи имеет успешную карьеру в профессионалах. Лоуренс – бывший чемпион мира в двух весовых категориях. На его счету 23 победы и только одно поражение.