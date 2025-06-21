Украинский боксер едва не забил до смерти соперника на Гран-при в Эр-Рияде: эффектное видео

В пятницу, 20 июня, состоялись поединки 1/8 финала Гран-при в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В одном из боев в ринг вышел украинский боксер Даниил Лозан.

Соперником 22-летнего боксера из Украины был представитель Канады Эрик Басран. Уже с первых секунд поединка было видно, как Даниил Лозан взял инициативу в свои руки и действовал первым номером, пишет 24 Канал.

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Яркая победа Лозана в Эр-Рияде

Лозан демонстрировал хорошую подвижность, был быстрым и хорошо избегал ударов соперника. Уже во втором раунде Басран впервые побывал в нокдауне. А уже в следующей трехминутке снова оказался на канвасе ринга.

Но на этом украинец не остановился и в третий раз отправил Эрика в свободное падение. Только после третьего падения рефери досрочно остановил поединок.

Даниил Лозан нокаутировал Эрика Басрана и пробился в четвертьфинал Гран-при в Эр-Рияде.

Видео с боя Лозан – Басран

Уже в следующем раунде украинского боксера ждет оппонент из Казахстана Саматали Толтаев.

Отметим, что в 1/8 финала должна была состояться битва между Дмитрием Рыбалко и Максимом Молоданом. Но уже в последний момент на процедуре взвешивания организаторы соревнований решили, что не хотят на такой стадии пересекать двух украинцев и и разделили их поединок. Поэтому Рыбалко пробился в четвертьфинал, одолев иорданца Мухаммада Иссу.

А вот Молодану не удалось выйти в следующий этап турнира. Максим проиграл французу Ефрему Барико по решению судей: 59-55, 59-56 и 60-54.