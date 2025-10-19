В воскресенье, 19 октября, состоялся Гран-при WBC в Саудовский Аравии. В одном из полуфиналов дрался украинский боксер Даниил Лозан.

Его соперником был Муджибило Турсунов из Узбекистана. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Как завершился бой Лозан – Турсунов?

Даниил Лозан единственный боксер из Украины, который пробился в полуфинал Гран-при WBC. К сожалению, украинский боксер уступил Муджибило Турсунову раздельным решением судей.

На пути к 1/2 финала турнира Лозан победил Камронбека Эшматова, Эрика Басрана. А в 1/4 финала победил Санатали Толтаева.

Что известно о Лозане?