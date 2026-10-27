Известный журналист назвал идеальный сценарий возвращения Ломаченко

Он предложил Фостеру встретиться с победителем поединка между чемпионом WBA Энтони Какаче и чемпионом мира по версии WBC в полулегком весе Ником Боллом. Об этом он написал в социальной сети X.

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Сначала промежуточный бой, а затем – поединок за титул абсолютного чемпиона

Тем временем Ломаченко мог бы провести один промежуточный бой, после чего боксеры встретились бы между собой.

Это хорошая идея от Фостера. Пусть Фостер сразится с победителем поединка Какаче – Болл за титул абсолютного чемпиона. А Лома может провести один бой примерно в то же время. А затем – Фостер против Ломы за титул The Ring и титул абсолютного чемпиона, если, конечно, они оба выиграют свои поединки– написал журналист.

Фостер недавно одержал убедительную победу над бывшим чемпионом мира Эмануэлем Наваррете. Американец выиграл единогласным решением судей, дважды отправив соперника в нокдаун в 12-м раунде.

Ломаченко ранее объявил о завершении профессиональной карьеры в июне 2025 года из-за проблем со спиной, однако впоследствии решил вернуться в бокс. Украинец уже приступил к активным тренировкам в Пуэрто-Рико. Последний раз он выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.

Одной из главных целей возвращения Ломаченко называют стремление стать абсолютным чемпионом мира во втором полулегком весе. По окончании контракта с промоутерской компанией Top Rank украинец получил статус свободного агента и, по имеющейся информации, работает над новым соглашением для возобновления выступлений.