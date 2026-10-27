Відомий журналіст назвав ідеальний сценарій для повернення Ломаченка

Він запропонував Фостеру зустрітися з переможцем поєдинку між чемпіоном WBA Ентоні Какаче та чемпіоном світу за версією WBC у напівлегкій вазі Ніком Боллом. Про це він написав у соцмережі X.

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Спочатку проміжний бій, а потім – поєдинок за абсолют

Тим часом Ломаченко міг би провести один проміжний бій, після чого боксери зустрілися б між собою.

Це гарна ідея від Фостера. Нехай Фостер битиметься з переможцем поєдинку Какаче – Болл за титул абсолютного чемпіона. А Лома може провести один бій приблизно в той самий час. А потім – Фостер проти Ломи за титул The Ring та титул абсолютного чемпіона, якщо, звичайно, вони обидва виграють свої поєдинки– написав журналіст.

Фостер нещодавно здобув переконливу перемогу над колишнім чемпіоном світу Емануелем Наваррете. Американець виграв одноголосним рішенням суддів, двічі відправивши суперника в нокдаун у 12-му раунді.

Ломаченко раніше оголосив про завершення професійної кар'єри у червні 2025 року через проблеми зі спиною, однак згодом вирішив повернутися в бокс. Українець уже розпочав активні тренування в Пуерто-Ріко. Востаннє він виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа та здобув титул IBF у легкій вазі.

Однією з головних цілей повернення Ломаченка називають прагнення стати абсолютним чемпіоном світу в другій напівлегкій вазі. Після завершення контракту з промоутерською компанією Top Rank українець отримав статус вільного агента та, за наявною інформацією, працює над новою угодою для відновлення виступів.