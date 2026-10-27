Ломаченко передумав завершувати кар'єру: розкрито деталі гучного повернення

Про це повідомив журналіст Ден Рафаель. Він поспілкувався з промоутером Бобом Арумом.

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Хто стане суперником Ломаченка

Першим суперником українця після повернення може стати філіппінець Чарлі Суарес. У разі перемоги Ломаченка він, ймовірно, отримає можливість поборотися за чемпіонський титул у поєдинку з О'Шакі Фостером.

Довго спілкувався з Арумом, і він сказав, що Top Rank укладає нову угоду з Ломаченком. Він повернеться в лютому та битиметься з Чарлі Суаресом. Якщо переможе, то, ймовірно, проведе бій за титул із Фостером– написав Рафаель.

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Останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року в Австралії, де достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого та здобув титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

У червні 2025 року український боксер оголосив про завершення професійної кар'єри. Однак згодом він вирішив повернутися до виступів. Серед головних цілей Ломаченка – боротьба за титул абсолютного чемпіона світу.

Наразі 38-річний боксер проживає та тренується в Пуерто-Ріко.