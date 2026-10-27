Ломаченко передумав завершувати кар'єру: розкрито деталі гучного повернення

Василь Ломаченко / Фото Getty Images
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко готується повернутися до професійного боксу. Українець підпише нову угоду з промоутерською компанією Top Rank, а його повернення на ринг заплановане на лютий 2027 року.
Про це повідомив журналіст Ден Рафаель. Він поспілкувався з промоутером Бобом Арумом.
Хто стане суперником Ломаченка
Першим суперником українця після повернення може стати філіппінець Чарлі Суарес. У разі перемоги Ломаченка він, ймовірно, отримає можливість поборотися за чемпіонський титул у поєдинку з О'Шакі Фостером.
Довго спілкувався з Арумом, і він сказав, що Top Rank укладає нову угоду з Ломаченком. Він повернеться в лютому та битиметься з Чарлі Суаресом. Якщо переможе, то, ймовірно, проведе бій за титул із Фостером
Останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року в Австралії, де достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого та здобув титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.
У червні 2025 року український боксер оголосив про завершення професійної кар'єри. Однак згодом він вирішив повернутися до виступів. Серед головних цілей Ломаченка – боротьба за титул абсолютного чемпіона світу.
Наразі 38-річний боксер проживає та тренується в Пуерто-Ріко.
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