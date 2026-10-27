Известный журналист назвал идеальный сценарий возвращения Ломаченко

Журналист The Ring Майк Коппинджер поддержал идею чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO во втором полулегком весе О'Шаки Фостера относительно промежуточного поединка для Василия Ломаченко. По его мнению, такой сценарий может привести к бою украинца с американцем за звание абсолютного чемпиона мира.

Он предложил Фостеру встретиться с победителем поединка между чемпионом WBA Энтони Какаче и чемпионом мира по версии WBC в полулегком весе Ником Боллом. Об этом он написал в социальной сети X.

Сначала промежуточный бой, а затем – поединок за титул абсолютного чемпиона

Тем временем Ломаченко мог бы провести один промежуточный бой, после чего боксеры встретились бы между собой.

Это хорошая идея от Фостера. Пусть Фостер сразится с победителем поединка Какаче – Болл за титул абсолютного чемпиона. А Лома может провести один бой примерно в то же время. А затем – Фостер против Ломы за титул The Ring и титул абсолютного чемпиона, если, конечно, они оба выиграют свои поединки,

– написал журналист.

Фостер недавно одержал убедительную победу над бывшим чемпионом мира Эмануэлем Наваррете. Американец выиграл единогласным решением судей, дважды отправив соперника в нокдаун в 12-м раунде.

Ломаченко ранее объявил о завершении профессиональной карьеры в июне 2025 года из-за проблем со спиной, однако впоследствии решил вернуться в бокс. Украинец уже приступил к активным тренировкам в Пуэрто-Рико. Последний раз он выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.

Одной из главных целей возвращения Ломаченко называют стремление стать абсолютным чемпионом мира во втором полулегком весе. По окончании контракта с промоутерской компанией Top Rank украинец получил статус свободного агента и, по имеющейся информации, работает над новым соглашением для возобновления выступлений.