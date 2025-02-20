"Боже, это мой самый тяжелый бой": Тайсон назвал самого сильного соперника в карьере

Майк Тайсон один из легендарных боксеров прошлой эпохи. "Железный Майк" за свою карьеру побил немало известных и именитых соперников, которые также стремились добраться до вершины профессионального ринга.

Тайсон вспомнил самого сильного боксера, с которым ему приходилось драться. Легенда бокса выделил американского бойца по прозвищу "Розовый", сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Неожиданный выбор Тайсона

Майк Тайсон дрался против Эвандера Холифилда, Леннокса Льюиса, Мервиса Фрейзера и многих других именитых оппонентов. Однако они не были самыми сложными соперниками для "Железного Майка".

Легенда бокса назвал самого сильного визави в карьере. Майк Тайсон признался, что это был Пинклон Томас, который входил в пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории в 80-х годах.

Пинклон Томас был на моим сильнейшим соперником. Я никогда не думал о нем, но два года назад я посмотрел запись нашего боя. Я нанес ему 17 ударов по лицу, он упал, но это было 17 ударов! Семнадцать ударов, в упор, все они были настолько сильными, насколько это было возможно, и от последнего он просто потерял сознание. Я подумал: Боже, это мой самый тяжелый бой, он получил 17 ударов в подбородок,

– рассказал Тайсон.

Поединок между Майком Тайсоном и Пинклоном Томасом в 1987 году. Тогда "Железный Майк" нокаутировал "Розового" и защитил чемпионские титулы по версиям WBA и WBC.

Ранее легенда бокса назвал оппонента, который нанес ему самый сильный удар. Майк Тайсон выделил земляка и именитого бойца Эвандер Холифилда.