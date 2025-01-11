"Железный Майк" назвал лучшего панчера за все время существования бокса

Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса. "Железный Майк" среди многих боксеров выделил своего соотечественника.

Легендарный боксер считает, что Джордж Форман лучший ударник за все время. Тайсон отметил его преимущество над другими, сообщает 24 канал со ссылкой на FightCamp.

Читайте также "Имеет мощный удар": легендарный Холифилд назвал боксера, который опаснее Тайсона

Почему Тайсон выбрал Формана

Майк Тайсон объяснил, почему выбрал Джорджа Формана лучшим панчером за всю историю бокса. "Железный Майк" обосновал свое мнение, выделив силу и физические данные своего соотечественника.

Я не могу сравниться с силой удара Формана, парня с такими большими габаритами. Единственное, что позволяло мне быть таким захватывающим, это то, что я умел выбрасывать быстрые удары,

– сказал Тайсон.

Отметим, что Джордж Форман остается обладателем рекорда в хевивейте. Легенда бокса стал самым возрастным чемпионом мира в возрасте 45 лет, отправив Майкла Мурера в нокаут в 1994 году в бою за пояс IBF.

Напомним, что Владимир Кличко планирует вернуться на ринг. Он намерен превзойти достижения Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.