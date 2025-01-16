"Употреблял наркотики": Фьюри хотел покончить с собой после победы над Кличко

Несколько дней назад Тайсон Фьюри внезапно объявил об окончании карьеры. Бывший чемпион мира Майрис Бриедис отреагировал на решение Цыганского короля.

40-летний боксер из Латвии думает, что Тайсон рано закончил свою профессиональную карьеру. Майрис Бриедис вспомнил бой Фьюри против Владимира Кличко.

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У Фьюри были мысли о самоубийстве

Латвийский боксер шокировал признанием о психических проблемах "Цыганского короля". Тайсон был настолько подавленным, что был на грани жизни и смерти, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.

Думаю рано Тайсон принял это решение. У него была очень колоритная карьера. Он победил Кличко, а потом у него была депрессия, он хотел покончить с собой и употреблял наркотики. Ему надо поработать над психикой. Я думаю, если Фьюри выйдет на бой против Джошуа, то все билеты будут проданы в этот же день,

– рассказал Бриедис.

Справка. 28 ноября 2015-го Фьюри вышел в ринг против Кличко-младшего. Бой длился все раунды, а судьи отдали победу Тайсону – 115-112, 115-112 и 116-111.

Майрис уверен, что болельщики еще увидят Тайсона в профи-ринге.

Ранее промоутер британца Фрэнк Уоррен рассказывал, что Тайсон страдает от биполярного расстройства. Интересно, что Фьюри заявил, что хочет изучать психологию после окончания карьеры боксера.