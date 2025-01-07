Известный промоутер раскритиковал оскорбительное заявление журналиста в сторону Тайсона Фьюри. Фрэнк Уоррен заверил, что "Цыганский король" никогда не был осужден, пишет 24 Канал со ссылкой на GBNews.

Интересно Фьюри признался, продолжит ли карьеру после поражения от Усика

Тайсон борется с психическими расстройствами

Промоутер рассказал о проблемах со здоровьем у британского боксера.

Тайсон бандюк? О чем ты вообще думал, когда такое сказал? Он никогда не был осужден. Да, иногда он говорит плохие вещи, но не забывайте, что у него биполярное расстройство. Я хорошо знаю, как опасны психические расстройства, ведь мой брат покончил когда-то с собой,

– заявил Уоррен.

Фрэнк Уоррен назвал такие заявления представителя СМИ позором. Известный промоутер обратился к хейтерам Тайсона, отметив большое наследие Фьюри в истории бокса.

Напомним, что в 2024-м году Александр Усик нанес первые поражения в карьере Тайсона Фьюри. В первом бою британец потерял титул WBC, а в реванше не сумел отобрать пояса у украинца.

Поговаривают, что в будущем "Цыганский король" может таки провести долгожданный бой против земляка Энтони Джошуа.