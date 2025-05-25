Экс-чемпион мира шокировал заявлением об Усике, который может сорвать реванш против Дюбуа

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года. Боксеры выйдут на ринг на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Однако бывший чемпион мира Майрис Бриедис сомневается в реальности проведения этого реванша. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

К теме "Это бокс в супертяжелом весе": Фьюри сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Почему Усик может не подраться с Дюбуа

По мнению латвийца, Александр Усик может сорвать вторую битву против Даниэля Дюбуа, если поймет, что не потянет такое противостояние или же по ходу подготовки не избежит травмы, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.

Мы не знаем, как именно Усик готовится к этому бою. Бой вообще может быть отменен, потому что если Усик поймет, что не тянет, или будет у него травма, или просто будет трудно – я думаю, что украинец все отменит. Все очень рискованно для Александра,

– заявил Бриедис.

Вряд ли такие слова Майриса станут реальностью. Усик мощно готовится к реваншу в тренировочном лагере. Александр хочет во второй раз победить Дюбуа и вернуть себе звание "абсолюта" хевивейта, которым он владел после первой победы над Тайсоном Фьюри (май 2024-го).

Также украинец хочет закрыть рот Даниэлю и его команде, которая угрожала ему после дуэлей взглядов и пресс-конференции перед реваншем. В то же время "Динамит" хочет взять реванш у Усика за поражение техническим нокаутом в 9-м раунде, которое потерпел в августе 2023-го.