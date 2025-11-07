Не Усик: известный тренер назвал боксера, который является "ужасом" для супертяжелого веса

Малик Скотт высказался о современном супертяжелом дивизионе. Известный американский тренер назвал боксера, которого считает "ужасом" для всего королевского веса.

Специалист выбрал не Александра Усика, который владеет всеми главными титулами хевивейта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Кого выбрал Скотт?

Американский тренер заявил, что все знают Агита Кабаела и его силу. Поэтому никто из боксеров супертяжелого веса не хочет бросать вызов немецкому супертяжу.

По его мнению, даже самые амбициозные боксер опасаются Кабаела. Малик Скотт объяснил, почему считает немца "ужасом" королевского дивизиона.

Ужасом его делает постоянное давление на соперников. Он лучший по работе по корпусу, у него замечательный подбородок и уже есть за плечами большие победы,

– высказался Скотт.

Ранее Агит Кабаел в интервью talkSPORT высказался о возможном бое с Александром Усиком.

"Я не проигрывал на протяжении всей карьеры. Я дрался с топовыми соперниками в супертяжелом весе. Я победил всех этих ребят. Это был бы очень близкий бой. Я думаю, что Усик возненавидит мой стиль. Когда я бью по корпусу и по голове – это другое", – сказал боксер.

Кто такой Агит Кабаел?