В этом материале "24 Канал" рассказывает о малоизвестных фактах из биографии Дениса Беринчика. В частности, о том, сколько времени он провел в СИЗО и как пережил потерю сына.

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Что случилось с сыном Беринчика?

В 2018 году Денис Беринчик потерял сына. Он родился 16 июня 2018 года, но умер через 2 недели. По словам боксера, его жене Лиане сделали кесарево сечение на шестом месяце беременности. Ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания, но мальчик все же умер.

Беринчик отмечал, что винит в этом врачей. Они вкололи его жене что-то не то, чем вызвали преждевременные роды. Денис также рассказал, что успел крестить сына. Стоит добавить, что у супругов есть дочь, родившаяся в 2016 году.

За что Беринчик сидел в СИЗО?

У Дениса Беринчика была бурная юность. По его словам, у него был полный набор "джентльменских" статей Уголовного кодекса. Его подозревали в грабежах, разбоях и хулиганстве. Всего в СИЗО для несовершеннолетних боксер провел 2 месяца, еще 2 месяца – в СИЗО для взрослых.

Спортсмен вспоминал, что в камере он был самым маленьким. Его назначили ответственным за передачу вещей сокамерникам через окошко. Беринчик рассказывал, что не очень хорошо выполнял эти свои обязанности, потому что постоянно забывал, как кого зовут.

С кем встречался Беринчик?

Долгое время Денис Беринчик встречался с сестрой Василия Ломаченко Анастасией. Она также была спортсменкой, многократной чемпионкой Украины по акробатике. Пара часто публиковала свои фотографии в соцсетях.

Их поклонники надеялись на скорую свадьбу, но она так и не состоялась. В 2014 году боксер в одном из интервью рассказал, что не планирует жениться из-за неспокойной ситуации в стране. Спустя некоторое время пара рассталась, и неизвестно, повлияло ли это интервью на решение молодых людей.