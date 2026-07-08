У цьому матеріалі 24 Канал згадує маловідомі факти з біографії Дениса Берінчика. Зокрема, скільки часу він провів у СІЗО та як пережив втрату сина.

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Що сталось із сином Берінчика?

У 2018 році Денис Берінчик втратив сина. Він народився 16 червня 2018 року, але помер за 2 тижні. За словами боксера, його дружині Ліані зробили кесарів розтин на шостому місяці вагітності. Дитину підключили до апарату штучного дихання, але хлопчик усе ж помер.

Берінчик зазначав, що вбачає в цьому провину лікарів. Вони вкололи щось не те його дружині, чим викликали передчасні пологи. Денис також розповів, що встиг похрестити сина. Варто додати, що в подружжя є донька, яка народилась у 2016 році.

За що Берінчик сидів у СІЗО?

У Дениса Берінчика була бурхлива юність. За його словами, він мав повний набір джентльменських статей кримінального кодексу. Його підозрювали в грабежах, розбоях і хуліганстві. Загалом у СІЗО для неповнолітніх боксер провів 2 місяці, ще 2 місяці – в СІЗО для дорослих.

Спортсмен згадував, що в камері він був найменшим. Його визначили відповідальним за передачки сокамерникам із віконця. Берінчик розповідав, що не дуже добре виконував ці свої обов'язки, бо постійно забував, як кого звати.

З ким зустрічався Берінчик?

Довгий час Денис Берінчик будував стосунки з сестрою Василя Ломаченка Анастасією. Вона також була спортсменкою, вона була багаторазовою чемпіонкою України з акробатики. Пара часто викладала свої світлини в соцмережах.

Їхні фани сподівались на швидке весілля, але його не сталось узагалі. У 2014 році боксер в одному з інтерв'ю розповів, що не планує одружуватись через неспокійну ситуацію в країні. Через певний час пара розійшлася, й невідомо, чи мало це інтерв'ю вплив на рішення молодих людей.