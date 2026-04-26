Крал у соседей и едва не умер в 5 лет: факты о детстве Усика, которых вы точно не знали

Александр Усик является всемирно известным украинским чемпионом по боксу. Впрочем как и каждый человек он имел детство наполненное интересных и необычных историй.

Известно, что Усик неплохо учился в школе, а также о его набожности, сообщает 24 Канал. Интересно, что в детстве будущий боксер не верил в Бога.

Как Усик едва не умер в 5-летнем возрасте?

Александр Усик родился в Крыму в 1987 году. У семьи возникли финансовые трудности, и они были вынуждены переехать в Черниговскую область в село Рыботин. Там Саша заболел туберкулезом. Ему было всего 5 лет.

Врачи давали ему очень мало шансов на жизнь. Вообще Усик в детстве был довольно слабым и болезненным ребенком. Позже боксер рассказал, что в тот период провел 320 из 365 дней в году в разных больницах.

Почему на Усика жаловались соседи?

Впрочем Саша болезнь преодолел и в подростковом возрасте был бойким юношей. Из-за чего на него часто жаловались соседи. Его называли маленьким бандитом. Все из-за того, что он втихаря украл у соседских бабушек семена.

Усик рассказал, что в детстве был маленьким наглым вредителем. Он бегал по улицам, бросался банками и издевался над такими же хулиганами, каким был и сам. Боксер часто залезал в соседние дворы, чтобы украсть, например, семена или яблоки.

Над кем Усик смеялся из-за веры в Бога?

Усик вспоминал еще одну историю из детства, когда они с ребятами разожгли костер и прыгали над ним. Один мальчик перед тем как прыгать всегда крестился. Будущий чемпион тогда постоянно смеялся над ним и требовал "показать своего Бога".

Этот мальчик ответил Саше, чтобы тот поднял глаза в небо, сказал, что не верит в Бога и прыгнул через костер. Усик вспомнил, что устроил тогда целый спектакль и сделал все так, как сказал товарищ. А после того как разбежался, упал в костер.

