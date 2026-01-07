"Я готов ударить тебя": экс-соперник Кличко принял дерзкий вызов Фьюри
- Тайсон Фьюри объявил о возвращении в 2026 году после поражений от Александра Усика в 2024-м.
- Мануэль Чарр принял вызов Фьюри на бой и выезжает в Великобританию для подписания контракта.
Тайсон Фьюри официально объявил о возобновлении своей карьеры, которую в очередной раз закончил в начале 2025-го. Произошло это после двух подряд поражений в 2024-м году от Александра Усика.
Не успел еще Тайсон Фьюри вернуться в ринг, как бросил вызов Мануэлю Чарру. 41-летний немецкий ветеран бокса не медлил с ответом, обратившись к "Цыганскому королю", передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Чарра.
Согласился ли Чарр на бой против Фьюри?
Немецкий боксер заявил, что принимает вызов и уже отправляется в Великобританию. Чарр сделал самоуверенное заявление об их бое и призвал Тайсона подписать контракт о противостоянии. Мануэль к этому сториз добавил фотографию со львом.
Тайсон Фьюри, арабский король приехал. Прими вызов. Я еду в Великобританию. Я готов ударить тебя по лицу, чувак. Не говори слишком много, подпиши бумаги. Ты обещал людям,
– написал Чарр.
Чарр принял вызов Фьюри / Скриншот из инстаграма Мануэля
Что известно о возвращении Тайсона Фьюри?
Британский супертяжеловес объявил о своем камбэке в ринг через свою страницу в инстаграме. Тайсон заявил, что планирует провести бой в 2026 году.
"2026-й – год моего возвращения. Я отсутствовал некоторое время, но время возвращаться. Мне 37 лет и я все еще буду драться. Нет ничего лучше, чем бить мужчинам по лицу и получать за это деньги", – написал Фьюри.
После чего бросил вызов Чарру.
К слову. за спиной Чарра 34 победы (20 – нокаутом) при 5-ти поражениях (данные BoxRec). Последний раз Мануэль выходил в ринг в декабре 2024-го, когда проиграл болгарину Кубрату Пулеву: 117 – 111 (дважды) и 116 – 112.
С кем еще хочет подраться Фьюри?
Тайсон заговорил о вероятной трилогии против Александра Усика.
"Цыганский король" также не "против" провести бой против Фабио Уордли, который владеет чемпионским поясом по версии WBO в хевивейте.
Ранее же в команде британца не исключали его поединок против Арсланбека Махмудова.
Больше всего же ему приписывали британскую битву против Энтони Джошуа. Однако последний в конце 2025 года попал в смертельное ДТП, поэтому этот бой и вообще боксерская карьера Эй Джея находится под большим знаком вопроса.