Появилось имя возможного следующего соперника для бывшего чемпиона мира. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

Что известно о возможном бое Фьюри?

Гарет Дэвис в интервью с британским боксером Дэвидом Алленом высказался о возможном возвращении Фьюри на профи-ринг. Аналитик также отметил, что следующим соперником "Цыганского короля" может стать с Арсланбеком Махмудовым.

Возможно, это для тебя новость, но я слышал за кулисами, что потенциально обсуждают бой Арсланбека Махмудова и Тайсона Фьюри,

– сказал Дэвис.

Отметим, что Аллен считает противостояние Фьюри с россиянином замечательным поединком и отметил, что Махмудов мог бы быть популярным в Великобритании. Боксер отметил, что он замечательный парень, но вряд ли сможет одолеть Тайсона.

По информации Everything Boxing, бой Фьюри – Махмудов может состояться в апреле 2026 года. О месте проведения поединка пока неизвестно, но, вероятно, это Великобритания.

Отметим, что ранее Фьюри уже говорил о возвращении на ринг. Британский боксер рассказал, при каком условии снова будет драться.

Что сможет вернуть Фьюри в бокс?

В интервью iFL TV Фьюри заявил, что готов вернуться на ринг. "Цыганский король" признался, что снова будет драться, когда получит правильную сделку, ведь он уже заработал много денег.

"Все еще хорошо выгляжу. Все еще могу создавать любой контент и делать людей счастливыми. И это то, что я делаю. Я делаю людей счастливыми. Я приношу радость. Я тоже по всем вам скучаю. Пусть Бог благословит вас, и я увижу вас в 2026-м году, если сделки будут правильными", – сказал Фьюри.

Какая есть информация о возвращении Фьюри?