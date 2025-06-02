46-летний филиппинец сразится против Марио Барриоса. Будущий соперник "Пак Мэна" высказался относительно поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.

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Чего ожидает Барриос

Американский боксер назвал план на бой против Мэнни Пакьяо. Барриос отметил, что он не должен дать филиппинцу попасть в ритм и забирать раунды.

По словам Марио, тогда он сможет победить "Пак Мэна". Американец также отметил, что для него этот бой не отличается от других.

Для меня это такой же бой, как и все остальные – убей или умри,

– сказал Барриос.

Напомним, что бой между Мэнни Пакьяо и Марио Барриосом состоится 19 июля 2025 года.

Ранее сообщали, что боксеры провели первую битву взглядов перед предстоящим поединком.