"Убей или умри": звездный боксер раскрыл план на бой с легендой бокса
- Мэнни Пакьяо возвращается в ринг, чтобы сразиться с Марио Барриосом 19 июля 2025 года.
- Боксеры уже провели первую битву взглядов перед предстоящим поединком.
Летом этого года фанаты бокса смогут увидеть зрелищное событие. В профи-ринг возвращается легендарный Мэнни Пакьяо.
46-летний филиппинец сразится против Марио Барриоса. Будущий соперник "Пак Мэна" высказался относительно поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.
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Чего ожидает Барриос
Американский боксер назвал план на бой против Мэнни Пакьяо. Барриос отметил, что он не должен дать филиппинцу попасть в ритм и забирать раунды.
По словам Марио, тогда он сможет победить "Пак Мэна". Американец также отметил, что для него этот бой не отличается от других.
Для меня это такой же бой, как и все остальные – убей или умри,
– сказал Барриос.
Напомним, что бой между Мэнни Пакьяо и Марио Барриосом состоится 19 июля 2025 года.
Ранее сообщали, что боксеры провели первую битву взглядов перед предстоящим поединком.