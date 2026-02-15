Его не любит Усик: экс-чемпион вернулся с "пенсии" в 41 год и отличился грязным поступком
- Немецкий боксер Марко Хук вернулся на ринг и победил Вацлава Пейсару единогласным решением судей, проведя лишь второй бой за 6 лет.
- Хук известен своим поединком против Александра Усика в 2017 году, после которого Усик признался, что не любит Хука из-за оскорблений в адрес его матери.
Известный немецкий боксер Марко Хук вернулся на ринг и провел только второй бой за 5 лет. Единственный боксер, которого не любит Александр Усик, одержал победу над Вацлавом Пейсару.
Поединок состоялся в субботу, 14 февраля, на вечере бокса в немецком Галле. Об этом сообщает vRINGe.
Как Марко Хук победил после возвращения?
Бой длился все 10 раундов и завершился победой Хука единогласным решением судей. Во время поединка немецкий ветеран отличился грязным поступком.
Во втором раунде боксеры оказались у канатов и Марко повалил чешского соперника локтем, после чего переступил его.
Как Марко Хул повалил Вацлава Пейсару: смотрите видео
После боя Хук заявил, что нацелен на чемпионский титул. Судя по всему, речь идет о бриджервейте.
Что известно о Хука и почему его не любит Усик?
Хук – бывший чемпион мира по версии WBO (2009 – 2015) в первом тяжелом весе. По данным BoxRec, бой против Пейсары был вторым поединком немца за последние пять лет – в июне 2024 года он победил греческого боксера Евгениоса Лазаридиса.
Хук известен украинским болельщикам поединком против Усика в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который состоялся в 2017 году.
Тогда украинец победил соперника в десятом раунде техническим нокаутом. Позже Усик признался, что Марко – единственный оппонент в его карьере, которого он не любит.
Боксер рассказывал, что Хук оскорблял его маму, за что украинец сильно избил его на ринге.
На протяжении карьеры Хук провел 51 бой, из которых выиграл 44. В его пассиве 5 поражений и одна ничья.