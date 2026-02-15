Его не любит Усик: экс-чемпион вернулся с "пенсии" в 41 год и отличился грязным поступком

Известный немецкий боксер Марко Хук вернулся на ринг и провел только второй бой за 5 лет. Единственный боксер, которого не любит Александр Усик, одержал победу над Вацлавом Пейсару.

Поединок состоялся в субботу, 14 февраля, на вечере бокса в немецком Галле. Об этом сообщает vRINGe.

Как Марко Хук победил после возвращения?

Бой длился все 10 раундов и завершился победой Хука единогласным решением судей. Во время поединка немецкий ветеран отличился грязным поступком.

Во втором раунде боксеры оказались у канатов и Марко повалил чешского соперника локтем, после чего переступил его.

Как Марко Хул повалил Вацлава Пейсару: смотрите видео

После боя Хук заявил, что нацелен на чемпионский титул. Судя по всему, речь идет о бриджервейте.

Что известно о Хука и почему его не любит Усик?