Известного бойца UFC могли убить: он вытащил дробовик и спугнул неизвестного с ножом – видео

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера мог серьезно пострадать и даже умереть во время ремонта своего автомобиля. Неизвестный мужчина шел к нему с большим ножом.

Марлон Вера просто ремонтировал свой автомобиль возле дома в Калифорнии, когда мог стать жертвой нападения. Неизвестный мужчина вытащил большой нож и приближался к спортсмену, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Дерзкий Перейра, который бросил вызов Усику, сенсационно проиграл россиянину в титульном бою

Испугал нападающего

К счастью, эквадорский боец вовремя увидел приближение подозрительного человека и вытащил с переднего сиденья дробовик. Вера разрядил его и прицелился в бой неизвестного, чем изрядно напугал нападающего. Тот убегал с места возможного преступления как можно сильнее.

Видео нападения на бойца MMA Марлона Веру в Калифорнии

Следует добавить, что ранее дом известного бойца ограбили во время его титульного поединка против Шона О'Мэлли на UFC 299.

Уже 3 мая Марлон Вера проведет свой следующий бой. Его соперником станет Марио Баутиста из Бразилии.

Кто такой Марлон Вера