Баколе нацелился на титульный бой после унизительного поражения от возможного соперника Усика

В феврале 2025-го года Мартин Баколе уступил Джозефу Паркеру в бою за титул временного чемпиона мира WBO. Конголезский боксер в срочном порядке заменил больного Даниэля Дюбуа, прилетел в Эр-Рияд неподготовленным и проиграл уже во втором раунде.

Это поражение стало для Мартина Баколе лишь вторым на профи-ринге при 21 победе (16 – нокаутом) в 23-х боях. Уже 3 мая конголезский боксер быстро вернется в ринг.

Читайте также Пузан Баколе рассказал, почему принял бой против Паркера за 2 дня до поединка

Баколе посягнул на титульный бой

Баколе проведет бой с нигерийцем Эфе Аджагба. Еще накануне этого поединка Мартин рассказал об амбициозных планах на будущее, в которых есть цель провести титульный поединок.

Однако сначала Баколе нужно одолеть 30-летнего Аджагба, в карьере которого 20 побед (14 – нокаутом) и пока единственное поражение в 21-м проведенном бою в профессионалах. Маритн назвал дедлайн своей титульной встречи, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

Я всегда иду на риск. Я рискнул в бою с Паркером, а теперь рискую в поединке против Аджагбы. Для меня в этом есть суть бокса, я пойду на это. Конечно, я получу бой за титул чемпиона мира. После поединка с Аджагбой я вернусь к очереди. Возможно, я стану первым номером рейтинга WBA. Мне пообещали титульный бой. Как только я побью Аджагбу, я снова окажусь в очереди. Я думаю, что в следующем году подерусь за звание чемпиона мира,

– заявил Баколе.

Отметим, что последний раз Мартин Баколе побеждал в профессионалах 3 августа 2024-го года, когда нокаутировал американца Джареда Андерсона.