Красюк назвал следующего короля хевивейта после Усика

Промоутер Александр Красюк рассказал о будущем хевивейта и кто будет его новым королем уже в ближайшем будущем. Представитель команды Александра Усика выделил боксера из Конго.

Александр Красюк назвал следующего чемпиона мира в хевивейте. И им, по мнению промоутера, будет конголезский боксер Мартин Баколе, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кого назвал Красюк

Промоутер Александра Усика назвал Баколе одним из лучших супертяжей мира. В то же время Красюк назвал главный недостаток Мартина.

Баколе – следующий чемпион супертяжелого веса. Он сейчас точно один из лучших супертяжей планеты. Однако Мартину не хватает одной важной детали – это дисциплины. Как только в его тренировочном лагере будет дисциплина, этот боксер станет будущим хевивейта,

– заявил Красюк.

Напомним, что тренер Баколе и сам конголезский боксер уверяли, что готовы к бою с Усиком. Наставник Мартина даже заявил, что его подопечный является единственным боксером, который может нанести поражение непобедимому украинцу.

Справка. Мартин Баколе уже провел на профи-ринге 22 боя, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом). Единственное пока поражение в карьере потерпел от американца Майкла Хантера (13 октября 2018-го года).

Также была информация, что Баколе претендует на бой с победителем пары Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер. Но сначала самоуверенному конголезскому боксеру нужно 2 мая в Нью-Йорке победить нигерийца Эфе Аджагба. На кону этого поединка будет стоять статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте.