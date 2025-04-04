Самоуверенный боксер рассказал, сколько получил денег за спарринги с Усиком

Мартин Баколе продолжает вспоминать свой опыт, который он получил в тренировочном лагере Александра Усика. Конголезский боксер рассказывал, как избивал украинца в спаррингах.

Мартин громко разбрасывался заявлениями о том, что в спаррингах отправлял Александра Усика в нокауты. Вроде бы произошло это в тренировочном лагере украинца накануне реванша с Энтони Джошуа в 2022-м году.

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Теперь Баколе вспомнил, сколько получил денег за помощь в подготовке к бою от непобедимого украинца за семь дней, передает 24 Канал со ссылкой на Mbote.cd.

Я дошел до такого уровня, когда Александр Усик платил мне 25 000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы я был его спарринг-партнером,

– сказал Баколе.

Напомним, что Мартин и его тренер уверяли, что только они могут наконец остановить победное шествие Усика в хевивейте. Хотя Баколе сильно опозорился, когда решил заменить больного Даниэля Дюбуа в бою против Джозефа Паркера. Мартин не продержался и двух полных раундов, как оказался в нокауте. Новозеландец легко защитил свой титул временного чемпиона мира WBO.

Сообщалось, что за этот поединок конголезский боец получил 600 тысяч долларов. Дядя Тайсона Фьюри разнес Баколе за то, что он заменил Дюбуа в поединке против Паркера.

Сейчас за спиной 31-летнего Баколе 21 победа (16 – нокаутом) и поражения в 23-х боях.